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17.03.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

Став відомий стан здоров'я жінки, яка підірвалася на міні в Ізюмі

Жінка пасла кіз біля річки Сіверський Донець 17 березня.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 66-річна жінка внаслідок вибуху міни «Пелюстка» отримала травми. 
 
За словами заступника начальника Ізюмської військової адміністрації Володимира Мацокіна, постраждалій проводять хірургічну операцію.
 
Внаслідок вибуху їй відірвало ступню. Стан здоров'я пацієнтки медики оцінюють як стабільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка».
 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  події, харків
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