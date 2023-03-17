17.03.2023 17:21 Євген Клочко

Чи можна зовсім відмовитись від цукру, і що в цьому випадку станеться з організмом

Цукор - один із найпоширеніших продуктів, який люди використовують у своєму харчуванні, незважаючи на те, що всі чули про його шкоду для організму. Насправді це так і що станеться, якщо зовсім відмовитися від вживання цукру, розповіли дієтологи та експерти.

Що являє собою цукор і чому він вважається шкідливим

Цукор - це штучно створений людиною продукт, що є простими вуглеводами, які не містять жодних корисних речовин, крім енергії.

Цукор вважається шкідливим, тому що при надмірному вживанні може викликати безліч проблем зі здоров'ям: набір ваги, діабет, серцево-судинні захворювання, артеріальну гіпертензію і навіть онкологію.

Він руйнує зуби, його використання також може призвести до порушення обміну речовин та стрибків рівня цукру в крові.

Чи можна зовсім відмовитися від цукру

Люди відмовляються від вживання цукру з різних причин, тому підхід у кожному конкретному випадку може бути свій.

Деякі перестають вживати цукор з метою боротьби із зайвою вагою або як профілактику, щоб уникнути погіршення здоров'я, інші — за порадою лікаря через проблеми, що вже виникли, коли у них виявляються захворювання, які можуть бути безпосередньо пов'язані з вживанням солодощів.

Тут слід зазначити, що не всі солодощі однаково шкідливі. Фруктоза, що міститься у фруктах і ягодах, вважається природним цукром і не викликає проблем зі здоров'ям. Крім того, вживання природних джерел цукру необхідне для отримання енергії та важливих поживних речовин.

Як правильно виключати цукор зі свого раціону

Цукор є основним джерелом енергії для організму, тому при повній відмові його необхідно замінити іншим джерелом енергії.

Якщо ви вирішили відмовитися від нього, вам не слід виключати фрукти та ягоди зі свого раціону. Також можна звернути увагу на альтернативні продукти, що містять природний цукор: мед, кленовий сироп, стевію, які можуть бути використані в деяких рецептах або чаю.

А ось відмова від цукру в чистому вигляді, від цукерок, солодких напоїв принесе лише користь організму і зробить вас здоровішою людиною. Особливо це важливо для людей, схильних до повноти та захворювань, пов'язаних з його вживанням.

Що станеться з організмом, якщо повністю відмовитись від цукру

При повній відмові від цукру спочатку може відбутися зниження рівня енергії, особливо якщо раніше ви вживали його у великих кількостях. Крім того, він бере участь у регуляції рівня серотоніну в мозку, який відповідає за настрій, тому спочатку ви можете відчувати його перепади і депресію.

Може з'явитися почуття голоду, підвищиться потреба у вживанні жирних та солоних продуктів.

Але якщо підійти до питання правильно і замінити штучний цукор природним, ви не відчуєте подібних незручностей, зате швидко відчуєте поліпшення стану. У людей, схильних до повноти, поступово нормалізується вага, зникне задишка, налагоджується робота шлунково-кишкового тракту.

Відмова від цукру сприятливо вплине на вашу шкіру, стан нігтів та волосся. Вони стануть здоровішими, в організмі відбудеться гальмування процесів старіння. Нормалізується сон, покращиться пам'ять та концентрація уваги.



