У Слобідському районі Харкова нагородили комунальників

Захід у Харкові був присвячений Дню працівників житлово-комунального господарства, що наближається.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення в Слобідському районі нагородили представників сфери ЖКГ.
Робітникам вручили Почесні грамоти райадміністрації, а голова Адміністрації Слобідського району В'ячеслав Ільєнко привітав комунальників з професійним святом та подякував їм за роботу у складний воєнний час.
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День хороший для ділових та активних людей, головне – уникайте різкості у спілкуванні, яка може звести нанівець усі ваші починання, обернувшись конфліктом.
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