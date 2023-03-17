17.03.2023 17:11

У Слобідському районі Харкова нагородили комунальників

Захід у Харкові був присвячений Дню працівників житлово-комунального господарства, що наближається.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення в Слобідському районі нагородили представників сфери ЖКГ.

Робітникам вручили Почесні грамоти райадміністрації, а голова Адміністрації Слобідського району В'ячеслав Ільєнко привітав комунальників з професійним святом та подякував їм за роботу у складний воєнний час.



