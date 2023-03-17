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17.03.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Патрульні в Харкові виявили водія з підробленими документами

У Салтівському районі правоохоронці зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.

події
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 17 березня на території Салтівського району Харкова було зупинено автомобіль Renault Laguna.
 
Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: шрифт нанесений не друкарським шляхом, різниця в забарвленості фону та відсутність захисних елементів. Також, перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжності.
 
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
 
«Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ»,- зазначили правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на міні підірвалася жінка.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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