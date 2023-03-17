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17.03.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на міні підірвалася жінка

66-річна громадянка підірвалася на протипіхотній міні «Пелюстка»

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Ізюмі 66-річна жінка, перебуваючи в лісі, підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Зі складними пораненнями постраждала була направлена до лікувального закладу. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу.
 
Громадян вкотре закликають бути уважними, не піднімати та не наближатися до підозрілих предметів. Крім цього, просять відмовитися від відвідування річок, лісів, полів та інших зон.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на міні підірвався тракторист.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  події, харків
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