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17.03.2023  16:07   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть енергетика, який допомагав окупантам

Чекая на суд прихільник загарбників, який під Харковом підтримував окупаційний режим енергоресурсами України.

Судитимуть енергетика, який допомагав окупантам на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 45-річний начальник  Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» у березні 2022 року активно співпрацював з окупантами:
 
  • організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району. Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора, які захопили Балаклійський район. 
  • на початку серпня 2022 року чоловік поїхав до Ізюмського підрозділу АТ «Харківобленерго». Там він незаконно заволодів автомобілем, що належить підприємству, та втік. 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, балаклія
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