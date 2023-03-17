17.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

«Укрпошта» продовжує виплати допомоги від Червоного Хреста на Харківщині

Мешканці деокупованих населених пунктів Харківської області можуть одержати разову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, 2,8 мільйона гривень спрямують на виплати громадянам, які ще не отримали допомогу, у Великий Бурлук. 4,4 мільйона гривень надійдуть до Кіндрашівської громади, а 5,8 мільйона гривень – до Курилівської.

Крім того, розпочинають виплати в Куп'янській громаді, куди розподілили 7 мільйонів гривень.

«Раніше ми вже почали виплати у деокупованих громадах. Зараз маємо змогу продовжити цю допомогу для тих жителів, які її ще не отримували. Дякуємо Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Товариству Червоного Хреста України й "Укрпошті" за реалізацію цього проєкту», – прокоментувала заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Від початку деокупації Харківщини допомогу від Товариства Червоного Хреста України вже надали на суму понад 94 мільйони гривень для більш ніж 78 тисяч людей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині працює психологічна служба: телефони гарячої лінії.



