17.03.2023 13:47 Рита Парфенова

На Харківщині працює психологічна служба: телефони гарячої лінії

У березні почала роботу Харківська регіональна психологічна служба, організована у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал першої леді України Олени Зеленської.



За її словами, Харківську область зробили пилотною для запуску програми ментального здоров'я, бо на її територіях, що перебували під окупацією, є колосальний запит на психосоціальну підтримку.



«Люди жили в жахливих умовах інформаційної ізоляції, часто без їжі і води. Люди не жили — виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе безпосередньо, з родиною та дітьми. А якщо при цьому знущається, катує, гвалтує?», - написала Зеленська



Місією новоствореної Харківської психологічної служби є допомога людям, які застрягли в стані ізоляційноїа компресії. «Спочатку ми відновимо людину – а далі людина відновить усе», - додала перша леді.



Харківська психологічна служба працює як регіональний хаб, фахівці якого надають допомогу у Харкові та громадах області, куди виїжджають мобільні групи психологів та спеціалістів психосоціального супроводу. Звернень, кажуть у службі, безпрецедентно багато. Тож вдалий пілотний проєкт матиме перспективу розвитку й у інших регіонах.



Звернутися за підтримкою можна по телефонах «Гарячої лінії» Харківської регіональної психологічної служби:

0680719929,

0500719929,

0630719929.



