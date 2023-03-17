17.03.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Весняні канікули: коли школярі Харківщини підуть на відпочинок

Переважно в громадах Харківської області заплановані канікули з 27 березня по 2 квітня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Шевченківській та Нововодолазькій громадах відпочинок для школярів триватиме з 3 до 9 квітня. У Куп’янській міській громаді – з 14 до 18 квітня. Різниця зумовлена тим, що в цих громадах навчання стартувало пізніше.

Крім того, у Курилівській сільській громаді розпочали освітній процес 1 березня, тому канікули не передбачені. А у Дворічанській селищній громаді у зв’язку з бойовими діями навчання ще не відновлено. Усього в області 637 шкіл працюють у дистанційному режимі.

Варто зазначити, що порівняно з кінцем минулого року кількість вчителів на Харківщині зросла майже на 1000. Наразі в регіоні нараховується 19 742 вчителі.

В області навчається 240 998 дітей, з них – 14 270 одинадцятикласників. Нагадаємо, що в квітні для вступників розпочнеться онлайн-реєстрація на національний мультипредметний тест.



