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17.03.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Весняні канікули: коли школярі Харківщини підуть на відпочинок

Переважно в громадах Харківської області заплановані канікули з 27 березня по 2 квітня.

школа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У Шевченківській та Нововодолазькій громадах відпочинок для школярів триватиме з 3 до 9 квітня. У Куп’янській міській громаді – з 14 до 18 квітня. Різниця зумовлена тим, що в цих громадах навчання стартувало пізніше.
 
Крім того, у Курилівській сільській громаді розпочали освітній процес 1 березня, тому канікули не передбачені. А у Дворічанській селищній громаді у зв’язку з бойовими діями навчання ще не відновлено. Усього в області 637 шкіл працюють у дистанційному режимі.
 
Варто зазначити, що порівняно з кінцем минулого року кількість вчителів на Харківщині зросла майже на 1000. Наразі в регіоні нараховується 19 742 вчителі.
 
В області навчається 240 998 дітей, з них – 14 270 одинадцятикласників. Нагадаємо, що в квітні для вступників розпочнеться онлайн-реєстрація на національний мультипредметний тест.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, чи відключатимуть світло у Харкові.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  освіта харків
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