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18.03.2023  19:35   Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли до рейтингу компанії uniRank

Австралійська компанія uniRank опублікувала черговий рейтинг університетів світу за популярністю в мережі Інтернет – uniRank University Ranking 2023.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
У навчальному закладі повідомили, що Харківський національний університет радіоелектроніки піднявся з 11 на 9 місце серед 181 українських ЗВО. 
 
У світовому рейтингу навчальний заклад займає 3149 позицію порівняно із 3276 торік. Серед університетів Харкова ХНУРЕ займає друге місце після ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 
UniRank оцінює більш, ніж 13 800 університетів з 200 країн світу. Рейтинг враховує офіційні веб-ресурси університетів за незалежними вебометричними показниками, що характеризують відвідуваність сайтів вишу та його згадуваність в Інтернет: Moz Domain Authority, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що випускник ХПІ створив прилад, який рятує людей з-під завалів у Туреччині.
 

Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  освіта харків
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