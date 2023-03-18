18.03.2023 19:35 Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли до рейтингу компанії uniRank

Австралійська компанія uniRank опублікувала черговий рейтинг університетів світу за популярністю в мережі Інтернет – uniRank University Ranking 2023.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.

У навчальному закладі повідомили, що Харківський національний університет радіоелектроніки піднявся з 11 на 9 місце серед 181 українських ЗВО.

У світовому рейтингу навчальний заклад займає 3149 позицію порівняно із 3276 торік. Серед університетів Харкова ХНУРЕ займає друге місце після ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

UniRank оцінює більш, ніж 13 800 університетів з 200 країн світу. Рейтинг враховує офіційні веб-ресурси університетів за незалежними вебометричними показниками, що характеризують відвідуваність сайтів вишу та його згадуваність в Інтернет: Moz Domain Authority, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow.



