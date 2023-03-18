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18.03.2023  21:20   Віталій Хінєвіч

Поліція охорони продовжує працювати у Куп’янському районі

Правоохоронці охоче поєднали службові обов’язки із волонтерством, долаючи складні логістичні перепони.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході виконання службових обов’язків, з метою перевірки організації несення служби та надання практичної допомоги поліцейським екіпажам, керівний склад Управління поліції охорони в Харківській області здійснив черговий виїзд на деокуповану територію Куп’янського району.
 
Підрозділ поліції охорони відновив свою діяльність на Куп’янщині восени минулого року задля збереження майна громадян та організації безпечного функціонування магазинів, аптек, органів місцевої влади тощо.
 
«Так і цього разу службова поїздка поєдналася із доставкою прикордонникам та дітям молочної продукції, яку знову надала молочна компанія «Галичина».
 
В одному з населених пунктів поліцейські охорони стали свідками того, як  комунальники під звуки вибухів ліквідовували наслідки обстрілів, наводили лад на прибудинкових територіях, відновлювали порядок після деокупації на рідній землі. Офіцери поліції подякували робітникам і поділилися гуманітарною продукцією»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область отримала автобуси, які допоможуть в імунізації населення.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  допомога, харків
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