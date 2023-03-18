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18.03.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Харківська область отримала автобуси, які допоможуть в імунізації населення

«Харківський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» отримав від Міністерства охорони здоров’я України два автобуси, які передало представництво ВООЗ в Україні за підтримки Європейського Союзу, передає РЕДПОСТ .

ХОЛЦ автобус
 
Повідомляється, що невдовзі автобуси мають бути укомплектовані бригадами для проведення виїзних сесій імунізації на територіях, підконтрольних уряду України, для здійснення вакцинації проти інфекційних захворювань.
 
Особливу увагу буде приділено внутрішньо переміщеним особам, групам ризику, зокрема людям похилого віку і людям з хронічними захворюваннями, а також тим, хто проживає на територіях, де внаслідок агресії російської федерації проти України медичні послуги недоступні або обмежені.
 
«В умовах війни дуже важливо охопити профілактичними щепленнями усіх мешканців Харківської області, адже вакцинований, значить захищений. Щиро вдячні Всесвітній організації охорони здоров’я, Міністерству охорони здоров’я України за своєчасну та вкрай необхідну допомогу у виконанні програми імунізації!»,-йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про ситуацію у Харківській області з коронавірусом.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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