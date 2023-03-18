18.03.2023 17:20 Віталій Хінєвіч
Допомагала переоформляти документи: на Харківщині викрили поплічницю окупантів
Під час окупації міста Куп’янськ жінка погодилась працювати на «нову владу».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
34-річна жінка добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».
Колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів у відповідності до російського законодавства.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.
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