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18.03.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Допомагала переоформляти документи: на Харківщині викрили поплічницю окупантів

Під час окупації міста Куп’янськ жінка погодилась працювати на «нову владу».

поплічниця окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
34-річна жінка добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».
 
Колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів у відповідності до російського законодавства.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині директорка ліцею впроваджувала стандарти російської освіти.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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