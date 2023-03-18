18.03.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Допомагала переоформляти документи: на Харківщині викрили поплічницю окупантів

Під час окупації міста Куп’янськ жінка погодилась працювати на «нову владу».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

34-річна жінка добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».

Колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів у відповідності до російського законодавства.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині директорка ліцею впроваджувала стандарти російської освіти.



