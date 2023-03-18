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18.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині директорка ліцею впроваджувала стандарти російської освіти

За даними слідства, під час окупації Куп’янська директорка ліцею почала співпрацювати з ворогом та очолила «Лицей №1 Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Обвинувачена активно почала впроваджувала російську освіту в місті. Зокрема, вона отримала російські підручники та нагрудні медалі з російськими прапорами для учнів. 
 
Освітянка також направила вчителів вказаного навчального закладу на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста курськ рф для того, щоб вони навчились методикам викладання і стандартам російської освіти. 
 
На підставі даних матеріалів Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки ліцею за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
 
Колаборантку судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. 
 
Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського районного відділу ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть енергетика, який допомагав окупантам.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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