18.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За минулу добу 17 березня піротехнічними підрозділами ДСНС проведено обстеження близько 2,4 га території Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Саперами виявлено та знешкоджено 69 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Також за добу було обстежено 2 кілометри ліній електропередач.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1922,8 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 810,7 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 928 ВНП.

Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу треба повідомити за номером телефону — 101.



