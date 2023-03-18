Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 березня

За добу офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 46 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 246 осіб. Одужало 309 453 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 469 осіб.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 березня.
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