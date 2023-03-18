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18.03.2023  16:15   

На деокупованих територіях Харківщини відроджується духовне життя

У Харківській області відроджується не тільки інфраструктура, житлові будівлі, житлово-комунальне господарство, а і духовне життя. Адже війна чітко показала, якою важливою рушійною силою є духовна міць українського народу, передає РЕДПОСТ .

церква Харківська область
 
18 березня 2023 року в селищі Старий Салтів священиком Харківської єпархії Православної Церкви України отцем Олегом Козубом було проведено богослужіння у приміщенні Старосалтівського будинку культури.
 
Лунали щирі молитви за Україну, українське військо та незламний український народ. Після молебню отець Олег залишився спілкуватись з вірянами, обговорили і питання Великого посту і стан справ у Помісній Церкві України і багато іншого. Прийшло понад 30 місцевих мешканців, серед яких були і воцерковлені віруючі, і ті хто до Бога почав звертатись під час війни.
 
Люди питали: «коли вже в нас у Салтові буде своя, а не московська церква», та вирішили розпочати конкретні дії із створення парафії Православної Церкви України.
 
церква Харківська область
 
Довідково: Харківська єпархія Православної Церкви України діє на території Харківської області, нараховує понад 40 релігійних громад, де служать 36 священослужителів, в т.ч. Свято-Миколаївський чоловічій монастир у селі Ков'яги. Керуючий архієрей – архієпископ Митрофан Бутинський, кафедральний храм – собор апостола та євангеліста Іоанна Богослова (пам’ятка історії та архітектури ХІХ ст.)
 

Тэги:  харків, релігія
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