23.01.2023 18:48

Традиційний тиждень молитви за єдність між християнами триває у Харкові

Головна теза тижня молитви у Харкові цього року: «Навчіться добро чинити, шукайте справедливості».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, у Харкові триває тиждень молитви за єдність між християнами. Духовенство цього тижня молиться за єдність народу та країни, головна теза тижня молитви у Харкові цього року: «Навчіться добро чинити, шукайте справедливості».

Зазначимо, що тиждень молитви за єдність між християнами проводиться у Харкові традиційно понад 10 років. У ньому беруть участь представники різних обрядів християнства. Місця для зустрічі також обирають у знакових спорудах міста для кожного з обрядів, таких як Собор Успіння Пресвятої Діви Марії, Собор Святого Миколая Чудотворця, Апостольській Церкві «Сурб Арутюн» та інших.

Директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікіта Стєрін взяв участь у богослужінні з нагоди щорічного тижня молитви за єдність між християнами. Захід пройшов у вірменській церкві «Сурб Арутюн».



