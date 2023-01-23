    
Главная Новини Харкова Суспільство Традиційний тиждень молитви за єдність між християнами триває у Харкові
23.01.2023  18:48   

Традиційний тиждень молитви за єдність між християнами триває у Харкові

Головна теза тижня молитви у Харкові цього року: «Навчіться добро чинити, шукайте справедливості».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові триває тиждень молитви за єдність між християнами. Духовенство цього  тижня молиться за єдність народу та країни, головна теза тижня молитви у Харкові цього року: «Навчіться добро чинити, шукайте справедливості». 
 
Зазначимо, що тиждень молитви за єдність між християнами проводиться у Харкові традиційно понад 10 років. У ньому беруть участь представники різних обрядів християнства. Місця для зустрічі також обирають у знакових спорудах міста для кожного з обрядів, таких як Собор Успіння Пресвятої Діви Марії, Собор Святого Миколая Чудотворця, Апостольській Церкві «Сурб Арутюн» та інших. 
 
Триває тиждень молитви за єдність між християнами триває у Харкові
 
Директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікіта Стєрін взяв участь у богослужінні з нагоди щорічного тижня молитви за єдність між християнами. Захід пройшов у вірменській церкві «Сурб Арутюн».  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що сотні харківських дітей взяли участь у онлайн-фестивалі новорічних щедрівок.
 
 

Тэги:  релігія, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 