16.01.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Сотні харківських дітей взяли участь у онлайн-фестивалі новорічних щедрівок (фото)

Харківський Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту визначив найкращі роботи учасників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, онлайн-фестиваль новорічних щедрівок, у якому взяли участь понад 50 багатодітних сімей, в яких виховується більше 250 дітей, проходив 3-12 січня 2023 року у Харкові. У сімейних відеороликах щедрували і діти, і батьки.

Найкращі роботи були розміщені на сторінках в «Instagram» та «Facebook» Управління у справах сім’ї та молоді.

Директор Департаменту Олександр Власенко вручив переможцям фестивалю грамоти, брендовану продукцію і солодощі, а також подякував усім сім’ям за популяризацію українських народних традицій.



