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16.01.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Сотні харківських дітей взяли участь у онлайн-фестивалі новорічних щедрівок (фото)

Харківський Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту визначив найкращі роботи учасників.

Пройшов онлайн-фестиваль новорічних щедрівок за участю сотен дітей у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, онлайн-фестиваль новорічних щедрівок, у якому взяли участь понад 50 багатодітних сімей, в яких виховується більше 250 дітей, проходив 3-12 січня 2023 року у Харкові. У сімейних відеороликах щедрували і діти, і батьки.
 
Найкращі роботи були розміщені на сторінках в «Instagram» та «Facebook» Управління у справах сім’ї та молоді.
 
Пройшов онлайн-фестиваль новорічних щедрівок за участю сотен дітей у Харкові
 
Директор Департаменту Олександр Власенко вручив переможцям фестивалю грамоти, брендовану продукцію і солодощі, а також подякував усім сім’ям за популяризацію українських народних традицій.
 
Пройшов онлайн-фестиваль новорічних щедрівок за участю сотен дітей у Харкові
 
Пройшов онлайн-фестиваль новорічних щедрівок за участю сотен дітей у Харкові
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, фестиваль, харьков
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