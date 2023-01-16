16.01.2023 17:19 Дмитро Колонєй
Сотні харківських дітей взяли участь у онлайн-фестивалі новорічних щедрівок (фото)
Харківський Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту визначив найкращі роботи учасників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, онлайн-фестиваль новорічних щедрівок, у якому взяли участь понад 50 багатодітних сімей, в яких виховується більше 250 дітей, проходив 3-12 січня 2023 року у Харкові. У сімейних відеороликах щедрували і діти, і батьки.
Найкращі роботи були розміщені на сторінках в «Instagram» та «Facebook» Управління у справах сім’ї та молоді.
Директор Департаменту Олександр Власенко вручив переможцям фестивалю грамоти, брендовану продукцію і солодощі, а також подякував усім сім’ям за популяризацію українських народних традицій.
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