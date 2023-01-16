16.01.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Ворожа ракетна атака не завадила харківським комунальникам усунути аварії на водоводах

Фахівці упродовж минулих вихідних усунули 23 пошкодження на ділянках трубопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві повідомили, що ремонтні роботи, харківські комунальники проводили попри ворожу ракетну атаку. Таким чином, фахівці ліквідували 23 пошкодження на ділянках трубопроводів і упорядкували 20 оглядових колодязів.

«15 січня, після відновлення подачі води, вирішили проводити аварійно-відновлювальні роботи без відключення городян від водопостачання. Тому напередодні ремонтних заходів чітко скоординували план дій, а також запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. У результаті все це дозволило оперативно усунути пошкодження, після чого території впорядкували», - поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні, 16 січня, бригади АВР комплексу «Харківводопостачання» ліквідують 18 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце, точну адресу і надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



