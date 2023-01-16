    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харків'яни можуть сплатити за послуги водопостачання в платіжній системі EasyPay без комісії
16.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Харків'яни можуть сплатити за послуги водопостачання в платіжній системі EasyPay без комісії

Комунальне підприємство докладає максимальних зусиль, щоб навіть у такий складний час робити послуги водопостачання доступними для наших споживачів, а сервіс ― якісним та сучасним.

EasyPay
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Абоненти комунального підприємства «Харківводоканал» тепер можуть сплатити послуги без комісії через систему EasyPay. Обирати можливо будь-який зручний спосіб для сплати рахунка:
 
  • готівкою або карткою в терміналах самообслуговування EasyPay. Знайти найближчий активний термінал в Харкові можна за допомогою інтерактивної карти терміналів на сайті terminals.easypay.ua або в застосунку;
  • в особистому кабінеті на сайті EasyPay, скориставшись сервісом оплати комунальних послуг;
  • за допомогою мобільного застосунку EasyPay.
Також можливо налаштувати регулярний платіж або скористатися шаблоном реквізитів в Особистому кабінеті EasyPay.
 
Нагадаємо, харківські комунальники відновили магістральний водовід.
 
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 Надзвичайні події «Харківгаз» заявив про спробу рейдерського захоплення 16.01 ЖКГ На вулицях Харкова комунальники наводять лад 16.01 ЖКГ Харківські комунальники відновили магістральний водовід
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 