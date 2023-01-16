16.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Харків'яни можуть сплатити за послуги водопостачання в платіжній системі EasyPay без комісії

Комунальне підприємство докладає максимальних зусиль, щоб навіть у такий складний час робити послуги водопостачання доступними для наших споживачів, а сервіс ― якісним та сучасним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Абоненти комунального підприємства «Харківводоканал» тепер можуть сплатити послуги без комісії через систему EasyPay. Обирати можливо будь-який зручний спосіб для сплати рахунка:

готівкою або карткою в терміналах самообслуговування EasyPay. Знайти найближчий активний термінал в Харкові можна за допомогою інтерактивної карти терміналів на сайті terminals.easypay.ua або в застосунку;

в особистому кабінеті на сайті EasyPay, скориставшись сервісом оплати комунальних послуг;

за допомогою мобільного застосунку EasyPay.

Також можливо налаштувати регулярний платіж або скористатися шаблоном реквізитів в Особистому кабінеті EasyPay.



