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21.12.2023  18:52   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрівся із представниками різних віросповідань Харкова

Учасники зустрічі у Харкові обговорили виклики та труднощі, з якими довелося зіткнутися.


Ігор Терехов зустрівся із представниками різних віросповідань Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова зустрівся з представниками конфесій Харкова взяли участь 
  • Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан,
  • протоієрей, військовий капелан Григорій Стасюк,
  • керуючий Харківським екзархатом Української греко-католицької церкви Василь Тучапець,
  • імам-капелан Хаджалі Мухаммед Алі,
  • головний рабин міста Харкова Мойше Москович та інші. 
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Вони обговорили виклики та труднощі, з якими довелося зіткнутися представникам конфесій. Очільник міста вислухав представників духовенства та зазначив, що міська влада надаватиме всебічну підтримку релігійним громадам. 
 
 
Також Ігор Терехов подякував учасникам зустрічі за підтримку Харкова та України та привітав їх із прийдешніми святами.  
 
«Ви даєте людям почуття спокою та довіри. Те, що місто зараз має змогу жити, - це й ваша заслуга. Особливо хочу висловити вдячність військовим капеланам, які працюють разом із нашими захисниками, боронять рідну землю та виборюють перемогу», - зазначив мер.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, релігія, харків
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