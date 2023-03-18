18.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Випускник ХПІ створив прилад, який рятує людей з-під завалів у Туреччині

Створений апарат уже врятував життя 14 людей у місті Кахраманмараші, який постраждав внаслідок землетрусу в лютому 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

«Джейхун Халілов- громадянин Азербайджана. Випускник магістратури Інституту енергетики, електроніки та електромеханіки ХПІ 2022р. Він створив прилад, який має дві камери та диктофон. Завдяки розробці, вдається «сканувати» завали та виходити на зв'язок із постраждалими.

Для близьких відстаней використовується ендоскопічна камера, для більш далеких – гігра-камера. Далі Халілов передає отриману інформацію рятувальникам.

За власним бажанням і своїми силами, Джейхун дістався з Азербайджану до Туреччини, бо мав велику жагу допомогти. Там він увійшов до бригади «Башир», яка вела пошуково-рятувальну операцію. Першою йому вдалося врятувати 17-річну дівчину.

Харківський Політех пишається своїм випускником, та висловлює щиру вдячність за врятовані їм життя!»,- говориться на сторінці в Facebook "Харківського політехнічного інституту".

Раніше РЕДПОСТ писав, що ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини.



