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14.03.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини

Підписаний Меморандум сприятиме співпраці у галузі медицини, медичної науки та практики, зміцненню відносин між установами, а також підвищенню якості високоспеціалізованої медичної допомоги для військовослужбовців Збройних сил та цивільного населення України.

Меморандум
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу НТУ "ХПІ".
 
Національний технічний університет «ХПІ» уклав Меморандум про співпрацю та партнерство з трьома провідними установами у галузі науки та техніки. Серед них: Національна академія медичних наук України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. 
 
Документ передбачає науково-технічну, лікувально-практичну та дослідницьку співпрацю для підвищення якості високоспеціалізованої медичної допомоги. Підписання відбулося у межах святкування 30-річчя Національної академії медичних наук України у Харкові.
 
Співробітництво відбуватиметься шляхом:
 
  • об’єднання зусиль із застосуванням власного досвіду та знань;
  • проведення наукової, лікувально-практичної, науково-технічної та дослідницької діяльності, здійснення спільних наукових досліджень;
  • залучення співробітників установ-учасників меморандуму до проведення конференцій, семінарів, симпозіумів та лікувально-практичної роботи;
  • проведення консультацій щодо впровадження на належному рівні сучасних технологій медичної науки та практики.
Для Харківського Політеху бути учасником цього Меморандуму — велика честь, наголосив у своєму виступі ректор Євген Сокол.
 
Також на заході були вручені нагороди за вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності та безпеки України. Зокрема, відзнаки Начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону був удостоєний ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов нагородив кращих вчителів міста.
 

Источник:   НТУ "ХПІ
 Тэги:  харків, хпі, меморандум
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