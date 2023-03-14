14.03.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини

Підписаний Меморандум сприятиме співпраці у галузі медицини, медичної науки та практики, зміцненню відносин між установами, а також підвищенню якості високоспеціалізованої медичної допомоги для військовослужбовців Збройних сил та цивільного населення України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу НТУ "ХПІ".

Національний технічний університет «ХПІ» уклав Меморандум про співпрацю та партнерство з трьома провідними установами у галузі науки та техніки. Серед них: Національна академія медичних наук України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

Документ передбачає науково-технічну, лікувально-практичну та дослідницьку співпрацю для підвищення якості високоспеціалізованої медичної допомоги. Підписання відбулося у межах святкування 30-річчя Національної академії медичних наук України у Харкові.

Співробітництво відбуватиметься шляхом:

об’єднання зусиль із застосуванням власного досвіду та знань;

проведення наукової, лікувально-практичної, науково-технічної та дослідницької діяльності, здійснення спільних наукових досліджень;

залучення співробітників установ-учасників меморандуму до проведення конференцій, семінарів, симпозіумів та лікувально-практичної роботи;

проведення консультацій щодо впровадження на належному рівні сучасних технологій медичної науки та практики.

Для Харківського Політеху бути учасником цього Меморандуму — велика честь, наголосив у своєму виступі ректор Євген Сокол.

Також на заході були вручені нагороди за вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності та безпеки України. Зокрема, відзнаки Начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону був удостоєний ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов нагородив кращих вчителів міста.



