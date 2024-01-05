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05.01.2024  14:14   Рита Парфенова

Харківський виш запрошує школярів на Зимову Кахутіаду

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" оголошує захід для школярів та їхніх батьків "Канікули з Політехом: Зимова Кахутіада!".

Зимова Кахутіада

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НТУ ХПІ.

Івент відбудеться онлайн у форматі Kahoot-вікторин з 8 по 12 січня 2024 року щодня з 10:00 до 17:00, де кожну годину будуть пропонуватися нові теми та вікторини. Загалом буде 40 цікавих вікторин, присвячених зимі та новорічним святам. Після проведення вікторин вони будуть збережені в чаті для самостійного проходження в будь-який зручний час.

Учасників чекає багато цікавих онлайн-заходів, таких як грошовий снігопад від кафедри обліку та фінансів, історія виготовлення ялинкових прикрас від кафедри технології машинобудування, а також знайомство з смаками і запахами Різдва від кафедри технології жирів та продуктів бродіння тощо.

Учасники заходу можуть отримати призи за результатами вікторин. Програма розроблена для мотивації учнів до науково-популярного навчання та надання їм можливості розширити свої знання в цікавій формі.

Більше інформації про програму Канікул шукайте у Telegram-групі за посиланням: https://t.me/KhPI_Kahoot_holidays.

Источник:   НТУ ХПІ
 Тэги:  хпі, харків
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