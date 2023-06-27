27.06.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

НТУ "ХПІ" запрошує школярів на «Літні канікули з Політехом. Новий формат «Проєкти»

Курси проходитимуть у липні-серпні 2023 року у дистанційному форматі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

НТУ «ХПІ» запрошує учнів 9-10 класів на «Літні канікули з Політехом. Новий формат «Проєкти».

Учасники зможуть відвідати цікаві лекції та практичні уроки, пройти вікторини з психології, екології, програмування, різноманітних технологій, енергетики та електромеханіки, навчитися цікавим фішкам та корисним навичкам, дізнатися від лекторів про різні напрями науки та техніки, та отримати поради для підготовки до вступу.

Курси проходитимуть у липні-серпні 2023 року у дистанційному форматі на Google Classroom та Google Meet два рази на тиждень. Участь безкоштовна, реєстрація доступна за посиланням

В програмі курсу:

школа молодого психолога;

цікава екологія;

технології у повсякденному житті;

цікаве програмування;

електрика, енергетика, електромеханіка.

Під час занять школярі навчаться цікавим фішкам та корисним штучкам, дізнаються про різні напрями науки і техніки, та підказки, як краще готуватися до вступу.