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27.06.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

НТУ "ХПІ" запрошує школярів на «Літні канікули з Політехом. Новий формат «Проєкти»

Курси проходитимуть у липні-серпні 2023 року у дистанційному форматі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
 
НТУ «ХПІ» запрошує учнів 9-10 класів на «Літні канікули з Політехом. Новий формат «Проєкти». 
 
Учасники зможуть відвідати цікаві лекції та практичні уроки, пройти вікторини з психології, екології, програмування, різноманітних технологій, енергетики та електромеханіки, навчитися цікавим фішкам та корисним навичкам, дізнатися від лекторів про різні напрями науки та техніки, та отримати поради для підготовки до вступу.
 
 Курси проходитимуть у липні-серпні 2023 року у дистанційному форматі на Google Classroom та Google Meet два рази на тиждень. Участь безкоштовна, реєстрація доступна за посиланням.
 
В програмі курсу:
 
  • школа молодого психолога;
  • цікава екологія;
  • технології у повсякденному житті;
  • цікаве програмування;
  • електрика, енергетика, електромеханіка.
 
Під час занять школярі навчаться цікавим фішкам та корисним штучкам, дізнаються про різні напрями науки і техніки, та підказки, як краще готуватися до вступу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, ХНУРЕ зберіг місце у рейтингу University Impact Rankings.
 
Источник:   НТУ «ХПІ»
 Тэги:  хпі, освіта, харків
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