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27.06.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрилася виставка плакатів від харківських студентів «Народжені в Україні»

Виставка представлена у найбільшій бібліотеці Німеччини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
23 червня виставка плакатів «Народжені в Україні» від студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв відкрилася у Вюртемберзькій бібліотеці − найбільшій бібліотеці Німеччини, що  знаходиться в Штутґарті, столиці федеральної землі Баден-Вюртемберг.
 
Зазначається, що Штутґарт − вже третя локація проєкту «Народжені в Україні», а також домівка німецьких геніїв Георга Гегеля, Фрідріха Шиллера, Вілгельма Гауффа та Фрідріха Гельдерліна. Раніше проєкт демонструвався в Детмольді, Північному Рейн-Вестфалії, а також у Дрездені, Саксонії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили переможців конкурсу «Молода людина року».
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харків, культура
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