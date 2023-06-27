27.06.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Німеччині відкрилася виставка плакатів від харківських студентів «Народжені в Україні»

Виставка представлена у найбільшій бібліотеці Німеччини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

23 червня виставка плакатів «Народжені в Україні» від студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв відкрилася у Вюртемберзькій бібліотеці − найбільшій бібліотеці Німеччини, що знаходиться в Штутґарті, столиці федеральної землі Баден-Вюртемберг.

Зазначається, що Штутґарт − вже третя локація проєкту «Народжені в Україні», а також домівка німецьких геніїв Георга Гегеля, Фрідріха Шиллера, Вілгельма Гауффа та Фрідріха Гельдерліна. Раніше проєкт демонструвався в Детмольді, Північному Рейн-Вестфалії, а також у Дрездені, Саксонії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили переможців конкурсу «Молода людина року».