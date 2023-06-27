27.06.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік працював в окупаційній адміністрації фотографом

Під час окупації міста Балаклія місцевий мешканець влаштувався на роботу до окупантів та обійняв посаду «специалиста эксплуатации ЖКХ отдела ЖКХ ВГА Изюмского района».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік фактично він виконував обов’язки фотографа, зокрема фотографував працівників так званої «народної міліції» та тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області і вклеював ці знімки у бланки пропусків. Також встановлено, що підозрюваний знімав організований окупантами масовий захід, присвячений святкуванню «Дня міста Балаклія».

«Крім зроблених знімків, на згадку про свою роботу при окупантах чоловік тепер має підозру в колабораціонізмі і відповідатиме перед законом»,- йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканцю м. Балаклія за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводить ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що священнослужитель УПЦ МП з Гоптівки благословляв військових рф на вбивства, пограбування та насильство.