27.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у село Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили деокуповане село Студенок в Оскільській сільській громаді, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, основні складнощі, які виникали під час виконання ремонтних робіт, - це щільна замінованість території та особливості місцевого рельєфу.

"Поля, болота, річка Сіверський Донець, погодні умови, робота саперів - всі ці чинники впливали на нас. Але крок за кроком ми підіймали нашу мережу і нарешті можемо звітувати про відновлення електропостачання в одному з найбільших населених пунктів району", - зазначив Віталій Борщ.