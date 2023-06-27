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27.06.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у село Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили деокуповане село Студенок в Оскільській сільській громаді, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, основні складнощі, які виникали під час виконання ремонтних робіт, - це щільна замінованість території та особливості місцевого рельєфу.
 
"Поля, болота, річка Сіверський Донець, погодні умови, робота саперів - всі ці чинники впливали на нас. Але крок за кроком ми підіймали нашу мережу і нарешті можемо звітувати про відновлення електропостачання в одному з найбільших населених пунктів району", - зазначив Віталій Борщ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники ліквідували понад 80 аварій.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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