Енергетики повернули світло у село Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили деокуповане село Студенок в Оскільській сільській громаді, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: