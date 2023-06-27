27.06.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Випадки зараження небезпечною інфекцією виявили в Харківській області

Лептоспіроз – інфекція, яка контролюється Міжнародними медико- санітарними правилами, може викликати спалахи та має високу летальність. На території Харківської області природні осередки цієї інфекції виявлено в 23 територіальних громадах, у тому числі у місті Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Щороку в області реєструються випадки захворювання людей. У поточному році – зареєстровано в червні 2 випадки захворювання. Захворілі – чоловіки працездатного віку. В одному випадку інфікування відбулося в межах м. Харків (захворілий мешкає в приватному будинку, утримує у домоволодінні собаку), другий захворілий інфікувався під час перебування у природних умовах.

Основними носіями лептоспір в природі є дрібні ссавці, джерелом інфекції можуть бути свійські та сільськогосподарські тварини (собаки, свині, корови).

Захворюваність має виражену літньо-осінню сезонність, що обумовлено переважним зараженням людей під час рибалки та купання у відкритих водоймах, випасу тварин на луках. Лептоспіри потрапляють до організму людини через ушкоджену шкіру та слизові оболонки.

Також можливо інфікуватися при вживанні продуктів, забруднених виділеннями гризунів, догляді за хворими тваринами. В умовах війни при нестабільній роботі систем водопостачання, відсутності умов дотримання санітарно-гігієнічного режиму зростає ризик передачі інфекції через харчові продукти. У всіх захворілих у 2022-2023 роках мав місце харчовий шлях передачі.

Перші ознаки захворювання виникають через 1-2 тижні після інфікування у вигляді підвищення температури тіла до 39-40˚С, сильного головного болю та болю у м’язах ніг, крововиливу в склери очей та висипання на шкірі, виникають ознаки жовтяниці. Хвороба часто має важкий перебіг, уражуються нирки та печінка.

Щоб запобігти хворобі, рекомендується дотримуватись наступних правил:

уникати купання у незнайомих водоймищах, особливо поблизу ділянок з густою рослинністю та випасом сільськогосподарських тварин, не заходити до води при наявності на шкірі відкритих ран та подряпин;

не рибалити, стоячи у воді босоніж – треба користуватися гумовими чоботами;

роботи по заготівлі сіна, збиранню врожаю на вологому ґрунті, догляду за тваринами проводити у вологонепроникному взутті, гумових рукавичках;

продукти харчування зберігати у недоступній для дрібних ссавців тарі, не вживати в їжу продукти, які пошкоджені гризунами;

в житлових та підсобних приміщеннях при наявності мишей та щурів проводити дератизацію.

При виникненні підозри на захворювання треба негайно звернутися за медичною допомогою.