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27.06.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Випадки зараження небезпечною інфекцією виявили в Харківській області

Лептоспіроз – інфекція, яка контролюється Міжнародними медико- санітарними правилами, може викликати спалахи та має високу летальність. На території Харківської області природні осередки цієї інфекції виявлено в 23 територіальних громадах, у тому числі у місті Харків.

лабораторія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Щороку в області реєструються випадки захворювання людей. У поточному році – зареєстровано в червні 2 випадки захворювання. Захворілі – чоловіки працездатного віку. В одному випадку інфікування відбулося в межах м. Харків (захворілий мешкає в приватному будинку, утримує у домоволодінні собаку), другий захворілий інфікувався під час перебування у природних умовах.
 
Основними носіями лептоспір в природі є дрібні ссавці, джерелом інфекції можуть бути свійські та сільськогосподарські тварини (собаки, свині, корови).
 
Захворюваність має виражену літньо-осінню сезонність, що обумовлено переважним зараженням людей під час рибалки та купання у відкритих водоймах, випасу тварин на луках. Лептоспіри потрапляють до організму людини через ушкоджену шкіру та слизові оболонки.
 
Також можливо інфікуватися  при вживанні продуктів, забруднених виділеннями гризунів, догляді за хворими тваринами. В умовах війни при нестабільній роботі систем водопостачання,  відсутності умов дотримання санітарно-гігієнічного  режиму зростає ризик передачі інфекції  через харчові продукти. У всіх захворілих у 2022-2023 роках мав місце харчовий шлях передачі.
 
Перші ознаки захворювання виникають через 1-2 тижні після інфікування у вигляді підвищення температури тіла до 39-40˚С, сильного головного болю та болю у м’язах ніг, крововиливу в склери очей та висипання на шкірі, виникають ознаки жовтяниці. Хвороба часто має важкий перебіг, уражуються нирки та печінка.
 
Щоб запобігти хворобі, рекомендується дотримуватись наступних правил:
 
  • уникати купання у незнайомих водоймищах, особливо поблизу ділянок з густою рослинністю та випасом сільськогосподарських тварин, не заходити до води при наявності на шкірі відкритих ран та подряпин;
  • не рибалити, стоячи у воді босоніж – треба користуватися гумовими чоботами;
  • роботи по заготівлі сіна, збиранню врожаю на вологому ґрунті, догляду за тваринами проводити у вологонепроникному взутті, гумових рукавичках;
  • продукти харчування зберігати у недоступній для дрібних ссавців тарі, не вживати в їжу продукти, які пошкоджені гризунами;
  • в житлових та підсобних приміщеннях при наявності мишей та щурів проводити дератизацію.
 
При виникненні підозри на захворювання треба негайно звернутися за медичною допомогою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 27 червня.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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