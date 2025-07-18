18.07.2025 12:55

Різдвяні пряники Харківщини стали частиною нематеріальної спадщини України

Унікальна традиція випічки та оздоблення пряників поширена у Харківській, Полтавській та Сумській області отримала статус нематеріального культурного надбання.



Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України включило традицію випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Ця традиція побутує в громадах Полтавської, Сумської та Харківської областей, які об’єднані спільною історико-культурною спадщиною, подібною рецептурою, технологією приготування, формами, оздобленням і символікою.

Обрядову випічку виготовляють лише один раз на рік у період різдвяних свят, переважно в родинному колі або разом із сусідами та друзями. Пряники мають локальні назви — «панянки», «барині», «баришні», «коники», «вершники», «пташки» тощо.

У Харківській області, зокрема в Богодухівському районі, різдвяна випічка має загальну назву «пряники». Водночас місцеві жителі зазвичай називають її «коники», «коні», «баришні», «барині», «панянки».

Також виготовляють пряники у формі півників, зірочок та інших фігур. Основним малюнком по всій поверхні є завитки, а процес розмальовування іноді називають «квітчати» або «мережити». Розмір випічки варіюється приблизно від 15 до 40 см.

Зокрема, на Полтавщині, у Котелевській селищній громаді, різдвяну випічку називають «панянками». Зазвичай їх печуть із пісного тіста, розписують кольоровою глазур’ю та вкладають у торбинки для колядників і щедрувальників. Перед випіканням «панянки» фарбують у рожевий колір буряковим соком, прикрашають білою глазур’ю та розмальовують традиційними «завитушками» — візерунками, притаманними цій випічці. Форми для пряників — жерстяні, розміром від 20 до 60 см, ковані вручну.

На Сумщині, у межах Охтирського району, різдвяні обрядові пряники мають назви «панянки», «барині», «коники». Пряники розписують «намазочкою» з крохмалю й борошна, додаючи білу, зелену або жовту глазур. Розпис є довільним і включає контури, спіралі, хвильки, квіти. Випікають «панянки» різних розмірів, деякі з яких досягають 60 см.

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