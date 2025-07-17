Юні харківські танцівники привезли Гран-прі з міжнародного конкурсу в Болгарії

Ансамбль танцю «Ассоль» із Немишлянського району Харкова виборов головну нагороду конкурсу «Black Sea Breeze», а його солісти здобули перші й друге місця.
Вихованці Народного художнього колективу ансамблю танцю «Ассоль» Центру дитячої та юнацької творчості №6 Немишлянського району Харкова здобули Гран-прі на міжнародному конкурсі «Black Sea Breeze», що проходив у Болгарії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Окрім головної нагороди, особисті відзнаки отримали юні солісти ансамблю: Єва Вікентьєва, Максим Луценко та Юлія Коломієць посіли перші місця у своїх категоріях, а Владислава Сараєва — друге.
У міській раді підкреслили, що колектив уже багато років представляє Харків на українських та міжнародних сценах і знову підтвердив високий рівень підготовки.
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