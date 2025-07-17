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17.07.2025  13:12   Рита Парфенова

Юні харківські танцівники привезли Гран-прі з міжнародного конкурсу в Болгарії

Ансамбль танцю «Ассоль» із Немишлянського району Харкова виборов головну нагороду конкурсу «Black Sea Breeze», а його солісти здобули перші й друге місця.

Ансамбль «Ассоль» із Харкова здобув Гран-прі конкурсу в Болгарії

Вихованці Народного художнього колективу ансамблю танцю «Ассоль» Центру дитячої та юнацької творчості №6 Немишлянського району Харкова здобули Гран-прі на міжнародному конкурсі «Black Sea Breeze», що проходив у Болгарії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ансамбль «Ассоль» із Харкова здобув Гран-прі конкурсу в Болгарії

Окрім головної нагороди, особисті відзнаки отримали юні солісти ансамблю: Єва Вікентьєва, Максим Луценко та Юлія Коломієць посіли перші місця у своїх категоріях, а Владислава Сараєва — друге.

У міській раді підкреслили, що колектив уже багато років представляє Харків на українських та міжнародних сценах і знову підтвердив високий рівень підготовки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Григорій Дворовенко з Харкова виборов перше місце на європейській першості з танців IDO European Championships 2025 у Польщі.

Ансамбль «Ассоль» із Харкова здобув Гран-прі конкурсу в Болгарії

Тэги:  конкурс, харків
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