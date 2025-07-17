17.07.2025 12:54 Рита Парфенова

Раніше судимий чоловік пограбував літню жінку на Харківщині

37-річний раніше судимий мешканець Харківщини, який увійшов до довіри пенсіонерки, завдав їй удару та відібрав гроші й документи. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Чугуївському районі Харківської області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні літньої жінки. Про це повідомили в поліції Харківщини, передає РЕДПОСТ.

Злочин стався 14 липня. За попередніми даними, пенсіонерка сама впустила до оселі малознайомого чоловіка, який напередодні допомагав їй із сумками. Скориставшись довірою жінки, зловмисник завдав їй удару, відібрав особисті речі, гаманець із грошима та документи.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, раніше судимий за аналогічні злочини.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Наразі суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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