18.07.2025 12:35 Віталій Хіневич

Молодіжна рада Харкова реалізовує освітньо-практичний проєкт

Він об’єднує активну молодь Харкова віком від 16 до 25 років, яка прагне впливати на зміни у своїй громаді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Молодіжна рада при Харківському міському голові реалізовує освітньо-практичний проєкт «Voice of Youth: Говори. Дій. Впливай».

Для учасників проводять вісім інтенсивних занять, присвячених молодіжній політиці, місцевому самоврядуванню, демократичним процесам тощо.Також вони зустрічаються з депутатами, представниками Харківської міської ради та медіа.

Під час першого заняття учасники проєкту обговорювали основи державного управління, інструменти демократії, а також можливості участі молоді в ухваленні рішень та взаємодії з органами влади.

Проєкт триватиме з 17 липня по 2 серпня за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії.

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