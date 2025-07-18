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18.07.2025  12:35   Віталій Хіневич

Молодіжна рада Харкова реалізовує освітньо-практичний проєкт

Він об’єднує активну молодь Харкова віком від 16 до 25 років, яка прагне впливати на зміни у своїй громаді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Молодіжна рада при Харківському міському голові реалізовує освітньо-практичний проєкт «Voice of Youth: Говори. Дій. Впливай».
 
 
Для учасників проводять вісім інтенсивних занять, присвячених молодіжній політиці, місцевому самоврядуванню, демократичним процесам тощо.Також вони зустрічаються з депутатами, представниками Харківської міської ради та медіа. 
 
 
Під час першого заняття учасники проєкту обговорювали основи державного управління, інструменти демократії, а також можливості участі молоді в ухваленні рішень та взаємодії з органами влади. 
 
 
Проєкт триватиме з 17 липня по 2 серпня за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії.
 
 
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Тэги:  харків, молодіжна рада
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