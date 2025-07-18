18.07.2025 12:15 Віталій Хіневич

Харківобленерго надало поради щодо енергоощадності влітку

Часове планування та енергоефективна техніка допоможуть знизити навантаження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Влітку, як правило, споживання електроенергії може значно зростати, оскільки в спекотні дні частіше використовуються кондиціонери, вентилятори та інші побутові прилади. Через це навантаження на електромережу зростає, і рахунки за електроенергію можуть бути більшими.

У зв’язку з цим енергетики рекомендують кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть зберегти комфортну температуру в приміщенні та водночас зменшити споживання електроенергії:

По-перше, своєчасно обслуговуйте кондиціонер. Це не тільки збереже техніку в належному стані, а й дозволить економити електроенергію, оскільки правильно працюючий прилад споживає менше ресурсів.

По-друге, вночі та вранці, коли температура повітря є комфортною, рекомендується віддавати перевагу вентиляторам замість кондиціонерів. Це допоможе уникнути зайвих витрат електроенергії.

Крім того, важливо зменшити використання побутових приладів, а також вимикати побутову техніку, коли вона не використовується. Також варто обирати енергоефективні моделі, які споживають менше електроенергії.

Додатково рекомендується використовувати природне освітлення та встановити жалюзі або штори для контролю рівня світла в приміщенні. Це дозволить зменшити потребу у штучному освітленні.

Також варто використовувати енергоефективні лампи як доповнення до природного освітлення, що суттєво знижує загальне електроспоживання.

Отже, дотримуючись цих простих порад, можна суттєво зменшити споживання електроенергії та одночасно забезпечити комфортні умови в приміщенні під час спекотних днів.

Крім того, рекомендуємо користуватися потужними електроприладами у години ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 15:00. Це допоможе оптимізувати використання енергоресурсів.

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