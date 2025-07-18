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18.07.2025  11:50   Віталій Хіневич

Харківські петанкісти — серед найсильніших в Україні

Спортсмени з Харкова вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з петанку в Києві.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.
 
З 3 по 7 липня 2025 року в парку Молодіжний Деснянського району міста Києва відбувся чемпіонат України з петанку в найдинамічніших дисциплінах — «тет-а-тет» та «дуплети» серед чоловіків і жінок.
 
Варто зазначити, що цей чемпіонат зібрав майже 70 спортсменів з усіх куточків нашої країни: від нескореного Харкова до сонячного Ужгорода. Кожен матч був, без перебільшення, наповнений напругою, майстерністю та справжньою спортивною боротьбою.
 
Приємно відзначити, що в умовах такої жорсткої конкуренції харківські спортсмени підтвердили свій високий клас і лідерські позиції на національному рівні.
 
Отже, переможцями та призерами чемпіонату України стали:
 
У категорії «Тет-а-тет» серед чоловіків:
 
  • І місце — Владислав Несмянович;
  • ІІІ місце — Олег Косолапов.
У категорії «Тет-а-тет» серед жінок:
 
  • ІІІ місце — Світлана Кіприч.
У категорії «Дуплети» серед жінок:
 
  • ІІ місце — Тамара Чикало та Вікторія Фрелік.У категорії «Дуплети» серед чоловіків:
  • І місце — Валентин Лемешевський;
  • ІІІ місце — Владислав Несмянович та Олег Косолапов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Україну у велоспорті на ЄЮОФ-2025 представить харків’янин Вадим Майданник.

Тэги:  спорт, харків
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