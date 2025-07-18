18.07.2025 11:50 Віталій Хіневич

Харківські петанкісти — серед найсильніших в Україні

Спортсмени з Харкова вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з петанку в Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

З 3 по 7 липня 2025 року в парку Молодіжний Деснянського району міста Києва відбувся чемпіонат України з петанку в найдинамічніших дисциплінах — «тет-а-тет» та «дуплети» серед чоловіків і жінок.

Варто зазначити, що цей чемпіонат зібрав майже 70 спортсменів з усіх куточків нашої країни: від нескореного Харкова до сонячного Ужгорода. Кожен матч був, без перебільшення, наповнений напругою, майстерністю та справжньою спортивною боротьбою.

Приємно відзначити, що в умовах такої жорсткої конкуренції харківські спортсмени підтвердили свій високий клас і лідерські позиції на національному рівні.

Отже, переможцями та призерами чемпіонату України стали:

У категорії «Тет-а-тет» серед чоловіків:

І місце — Владислав Несмянович;

ІІІ місце — Олег Косолапов.

У категорії «Тет-а-тет» серед жінок:

ІІІ місце — Світлана Кіприч.

У категорії «Дуплети» серед жінок:

ІІ місце — Тамара Чикало та Вікторія Фрелік.У категорії «Дуплети» серед чоловіків:

І місце — Валентин Лемешевський;

ІІІ місце — Владислав Несмянович та Олег Косолапов.

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