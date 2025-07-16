16.07.2025 13:20

Україну у велоспорті на ЄЮОФ-2025 представить харків’янин Вадим Майданник

ЄЮОФ-2025 пройде з 20 по 26 липня у Північній Македонії та Хорватії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

З 20 по 26 липня, одразу в трьох містах і двох країнах — Скоп’є й Куманово (Північна Македонія) та Осієк (Хорватія) — відбудеться літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ-2025). Це одна з наймасштабніших подій у юнацькому спорті на континенті.

Цього року в фестивалі візьмуть участь понад 3 000 юних атлетів віком від 14 до 18 років із 48 європейських країн, які змагатимуться у 15 видах спорту, серед яких — велоспорт (шосе та маунтенбайк).

Програма масштабного олімпійського фестивалю охоплює легку атлетику, бадмінтон, баскетбол 3х3, класичний баскетбол, веслувальний слалом, велосипедний спорт (шосе та маунтенбайк), гандбол, дзюдо, плавання, кульову стрільбу, настільний теніс, тхеквондо, волейбол і спортивну гімнастику.

Україну на ЄЮОФ-2025 представлятимуть 78 юних спортсменів, які виступатимуть у 12 видах спорту: бадмінтон, баскетбол 3×3, веслувальний слалом, дзюдо, легка атлетика, плавання, кульова стрільба, настільний теніс, тхеквондо, велоспорт маунтенбайк, велоспорт шосе та спортивна гімнастика.

У змаганнях з велоспорту МТБ в складі української збірної виступить й представник харківського велоспорту Вадим Майданник. Шістнадцятирічний підопічний Ігоря Гримайло та Романа Коробова буде змагатися в гонці крос-кантрі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні лучники з Харкова вибороли п’ять медалей на престижному турнірі.