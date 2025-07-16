16.07.2025 10:40

Юні лучники з Харкова вибороли п’ять медалей на престижному турнірі

Команда «Харківська-1» не залишила шансів суперникам у змішаних змаганнях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

З 10 до 13 липня у Чернігові, власне, відбувся «Кубок Сіверщини» — відкриті Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед юніорів і кадетів. Загалом у турнірі взяли участь понад 100 спортсменів із 9 областей України, які, відповідно, змагалися у категорії класичного лука.

Команда «Харківська-1» у складі Аврори Мороз (КЗ ХМСДЮСШОР «Комунар») та Дениса Корнієнка (ХФКС) здобула, таким чином, золоту нагороду в командній першості серед змішаних команд.

Що стосується особистих змагань серед юніорок, харківські спортсменки також відзначились високими результатами: срібло отримала Марія Бондаренко, бронзу — Юлія Бобіна (обидві — КЗ ХМСДЮСШОР «Комунар»).

Водночас серед кадетів срібну медаль виборов Денис Корнієнко (ХФКС, Харків), а бронзову — Аврора Мороз (КЗ ХМСДЮСШОР «Комунар»).

Отже, в підсумку харківські спортсмени привезли з турніру п’ять медалей — одну золоту, дві срібні та дві бронзові.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський школяр здобув "срібло" на Європейських іграх єдиноборств.