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16.07.2025  10:55   Віталій Хіневич

У Харкові провели ремонтні роботи на двох майданчиках для вигулу собак

Комунальники замінили та пофарбували елементи снарядів для вправ, а також полагодили огорожі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники КП «Центр поводження з тваринами» минулого тижня провели ремонтні роботи на двох майданчиках для вигулу та дресирування собак на вул. Нескорених (Салтівський район). Там замінили та пофарбували елементи снарядів для вправ, а також полагодили огорожі. 
 
 
Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу собак по всьому місту.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.
 
Тэги:  жкг, харків
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