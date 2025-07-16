16.07.2025 10:55 Віталій Хіневич

У Харкові провели ремонтні роботи на двох майданчиках для вигулу собак

Комунальники замінили та пофарбували елементи снарядів для вправ, а також полагодили огорожі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники КП «Центр поводження з тваринами» минулого тижня провели ремонтні роботи на двох майданчиках для вигулу та дресирування собак на вул. Нескорених (Салтівський район). Там замінили та пофарбували елементи снарядів для вправ, а також полагодили огорожі.

Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу собак по всьому місту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.