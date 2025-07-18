Харківські представники взяли участь у міжнародному таборі в Нюрнберзі разом з молоддю з 14 країн

Делегація від Харкова презентувала місто та обговорила партнерські проєкти у межах міжнародного молодіжного табору «Молодь, об’єднана миром» у місті-побратимі Нюрнберг.
Представники Департаменту міжнародного співробітництва та Молодіжної ради при Харківському міському голові відвідали Нюрнберг (Німеччина), де взяли участь у міжнародному молодіжному таборі під назвою «Молодь, об’єднана миром». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Захід об’єднав молодіжні делегації з 14 країн. Учасники встановлювали партнерські зв’язки, обмінювались досвідом у громадській діяльності, навчалися та брали участь у спільних творчих проєктах.
Харківська команда презентувала своє місто, розповіла про його історію, культурні особливості та поточну ситуацію.
У межах програми учасники зустрілися з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом. За його сприянням для делегацій організували культурні заходи, що сприяли подальшому спілкуванню та знайомству з традиціями Нюрнберга.
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