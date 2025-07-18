З небезпечної зони Куп’янського району евакуювали жінку: поліція та волонтери організували виїзд

Правоохоронці спільно з волонтерами евакуювали 51-річну мешканку Куп’янського району, яка перебувала в зоні постійних обстрілів. Жінку доставили до безпечного місця та надали необхідну допомогу.
У Харківській області триває обов’язкова евакуація населення з прифронтових населених пунктів, де регулярно фіксуються ворожі обстріли, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили у поліції Харківщини, співробітники відділення поліції № 1 Куп’янського районного управління поліції спільно з волонтерами організації «Троянда на руці» провели евакуацію 51-річної жінки з небезпечної території Куп’янського району.
Правоохоронці отримали звернення від громадянки та оперативно доставили її у безпечне місце, де вона отримала необхідну допомогу.
У поліції закликають мешканців прифронтових сіл і міст не зволікати з рішенням про виїзд, щоб не наражати себе на небезпеку. З питань евакуації можна звертатися за телефоном 102 або до найближчого підрозділу поліції.
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