14.07.2025 17:45 Рита Парфенова

З Куп’янська евакуювали чотирьох цивільних: рятувальники залучили броньований автомобіль

14 липня рятувальники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців Куп’янської громади Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті Куп’янськ Харківської області 14 липня рятувальники ДСНС здійснили обов’язкову евакуацію мешканців з прифронтової зони. За офіційною інформацією, з міста вивезли чотирьох цивільних людей, використовуючи броньований автомобіль ДСНС.

У проведенні евакуаційних заходів брали участь четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

ДСНС нагадує жителям населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію: варто не зволікати з рішенням, адже це питання збереження життя та здоров’я.

Для організації евакуації у Харківській області діє цілодобова гаряча лінія, що працює при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Контактний номер для охочих евакуюватися: 0-800-33-92-91.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 липня близько 10:30 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Борівське Куп’янського району.