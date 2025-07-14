З Куп’янська евакуювали чотирьох цивільних: рятувальники залучили броньований автомобіль

14 липня рятувальники ДСНС провели обов’язкову евакуацію мешканців Куп’янської громади Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті Куп’янськ Харківської області 14 липня рятувальники ДСНС здійснили обов’язкову евакуацію мешканців з прифронтової зони. За офіційною інформацією, з міста вивезли чотирьох цивільних людей, використовуючи броньований автомобіль ДСНС.
У проведенні евакуаційних заходів брали участь четверо рятувальників та одна одиниця техніки.
ДСНС нагадує жителям населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію: варто не зволікати з рішенням, адже це питання збереження життя та здоров’я.
Для організації евакуації у Харківській області діє цілодобова гаряча лінія, що працює при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Контактний номер для охочих евакуюватися: 0-800-33-92-91.
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