У Шевченківському районі Харкова дрон атакував трамвайні колії: прокуратура опублікувала відео з місця удару

Сьогодні в Шевченківському районі Харкова FPV-дрон пошкодив трамвайні колії та зупинку. Прокуратура оприлюднила відео наслідків атаки.
У Харкові 11 липня близько 14:00 зафіксовано чергову атаку дронами. Як повідомили РЕДПОСТ у Харківській обласній прокуратурі, російський FPV-дрон вдарив по Шевченківському району міста, внаслідок чого пошкоджено трамвайні колії та зупинку громадського транспорту.
За словами заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури Романа Дозорця, на цей час інформації про постраждалих не надходило.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину. На місці працюють слідчі, проводяться першочергові процесуальні дії для фіксації обставин удару та збору доказів.
Також прокуратура оприлюднила відео з місця події, де видно наслідки обстрілу.
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