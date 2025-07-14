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14.07.2025  16:34   Рита Парфенова

На Харківщині відбулися нові бої: п’ять атак та три зіткнення за добу

Протягом останньої доби російські війська здійснили п’ять штурмових дій на Куп’янському напрямку та тричі атакували позиції поблизу Вовчанська й Кам’янки на Південно-Слобожанському напрямку.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках тривають активні бойові дії. За даними військових, протягом доби противник тричі вступав у бойові зіткнення з українськими силами в районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано п’ять ворожих атак. Російські війська намагалися прорвати оборону в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямку Нової Кругляківки та Петропавлівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 липня російські безпілотники вдарили по місту Златопіль Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, серед поранених – 13-річна дівчинка.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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