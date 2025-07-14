14.07.2025 18:03 Рита Парфенова

У Харкові викрили чоловіка, який незаконно виготовляв алкоголь та продавав його по області

43-річного мешканця Харкова підозрюють у незаконному виробництві та збуті алкогольної продукції. Під час обшуків вилучили близько 50 літрів фальсифікату, пакувальні матеріали та чорнову документацію.

На Харківщині слідчі повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який організував незаконне виробництво та збут алкогольної продукції в Харкові та області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними слідства, підозрюваний орендував складське приміщення у Харкові, де займався виготовленням спиртного без відповідних дозволів. Готову продукцію розповсюджував серед місцевих мешканців.

У межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки, під час яких правоохоронці вилучили близько 50 літрів незаконно виготовленого алкоголю, ємності об’ємом 5 та 10 літрів, пакувальні матеріали, чорнові записи, товарно-транспортні накладні та реєстр покупців.

Слідчі Харківського районного управління поліції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури та за оперативного супроводу УСБУ в Харківській області оголосили чоловіку підозру за ч.1 та ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, обладнання та сировини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини спільно з двома громадянами Туреччини організував у селищі Коротич підпільне виробництво акцизних марок.