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18.07.2025  21:08   

У Харкові відкривається художня виставка "Зцілення душі" (фото)

У ІВЦ "Бузок" відкривається виставка-об’єднання живопису харківських митців "Зцілення душі".

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Виставка об'єднує роботи восьми харківських художниць.
 
"Ми — харківʼянки, кожна з нас має свій шлях, свій стиль і бачення, але всіх нас єднає віра в те, що живопис має силу зцілення. У процесі створення ми віднаходимо внутрішній баланс і передаємо цей стан у своїх роботах.
 
«Зцілення душі» — не просто назва. Це спільна ідея, що обʼєднала нас: показати, як мистецтво дарує силу, красу, любов і спокій. І як важливо берегти світло в собі — за будь-яких обставин", - йдеться у анонсі виставки.
 
Виставка проходитиме з 19 по 26 липня 2025 року за адресою вул. Сумська, 25 (праве крило ХНАТОБ) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години.

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Тэги:  харків, виставка
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