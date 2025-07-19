Прогноз погоди у Харкові на 19 липня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 липня очікується мінлива хмарність. Вранці значний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с, під час грози шквал, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
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Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
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