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19.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 липня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 липня очікується мінлива хмарність. Вранці значний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с, під час грози шквал, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

  • східний вітер дме – до грози;
  • якщо в лісі дуже багато павутини, то осінь буде теплою;
  • дощ на Макрину обіцяє хороший урожай в наступному році;
  • на дубі багато жолудів – до ранньої осені;
  • якщо з осики полетів пух, то пора збирати гриби;
  • мурахи сховалися в мурашник – до похолодання.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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