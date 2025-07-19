19.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 липня

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 липня очікується мінлива хмарність. Вранці значний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с, під час грози шквал, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

східний вітер дме – до грози;

якщо в лісі дуже багато павутини, то осінь буде теплою;

дощ на Макрину обіцяє хороший урожай в наступному році;

на дубі багато жолудів – до ранньої осені;

якщо з осики полетів пух, то пора збирати гриби;

мурахи сховалися в мурашник – до похолодання.