28.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Науковці ХПІ представили проєкт для відбудови Харкова

Науковці представили комплексний багатопрофільний проєкт, розроблений колективом ХПІ - «Харків енергоефективний».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Вчені НТУ «ХПІ»: завідувач Науково-дослідної частини вишу Руслан Кривобок та його заступник Артем Захаров взяли участь в інвестиційному форумі «Kharkiv: Restart», присвяченому напрацюванню шляхів сталого відновлення та розвитку Харкова.

Вони представили комплексний багатопрофільний проєкт, розроблений колективом ХПІ– «Харків енергоефективний». Він спрямований на активне використання вітрової та сонячної енергетики з відповідними установками; тротуарної плитки, що світиться у темряві; теплових пунктів з пластинчатими теплообмінниками; регульованого електричного приводу в комунальному господарстві; теплових насосів, суттєве зменшення вуглекислого газу, тощо. Проєкт дозволить значно економити теплову енергію в місті, його мета –забезпечення сталого розвитку Харкова у післявоєнній відбудові.

Проєкт Національного технічного університету «ХПІ» «Харків енергоефективний» об’єднав зусилля багатотисячного колективу науково-педагогічних працівників та вчених, студентів та аспірантів для наукового, науково-технічного супроводження стратегії енергоефективного м. Харкова.

Він, зокрема, передбачає:

Використання вітрової енергетики з відповідними установками, наприклад, в межах звалищ і окружної дороги;

Використання сонячної енергетики з відповідними установками на головних вулицях міста Харкова;

Широке впровадження в місті тротуарної плитки, яка має ефект світіння в темряві, в першу чергу на території Північної Салтівки;

Широке використання теплових пунктів із пластинчатими теплообмінниками, що дає можливість економити біля 20% теплової енергії;

Широке застосування регульованого електричного приводу в комунальному господарстві: метро, насоси водогонів, підприємства з очистки води на Диканівці, тощо;

Широке використання теплових насосів в енергозабезпеченні міста, що наддадуть змогу економити до 40-50% теплової енергії;

Електричний транспорт;

Турбодетандерні технології автономних джерел електричної енергії.

Для забезпечення високої енергетичної ефективності, вчені Харківського Політеху пропонують впровадити пінч-аналіз для оптимізації теплових мереж з наступною їх модернізацією та інші. Крім того, в проєкті передбачені заходи для суттєвого зменшення вуглекислого газу(СО2) в межах міста Харкова та створення першочергових трьох зон із СО2 нейтральними площадками та високою енергетичною ефективністю: Центр м. Харкова, Північна Салтівка та Кампус Харківського Політеху.