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28.09.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Науковці ХПІ представили проєкт для відбудови Харкова

Науковці представили комплексний багатопрофільний проєкт, розроблений колективом ХПІ - «Харків енергоефективний».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
 
Вчені НТУ «ХПІ»: завідувач Науково-дослідної частини вишу Руслан Кривобок та його заступник Артем Захаров взяли участь в  інвестиційному  форумі «Kharkiv: Restart», присвяченому напрацюванню шляхів сталого відновлення та розвитку Харкова.
 
Вони представили комплексний багатопрофільний проєкт, розроблений колективом ХПІ–  «Харків енергоефективний». Він спрямований на активне використання вітрової та сонячної енергетики з відповідними установками; тротуарної плитки, що світиться у темряві; теплових пунктів з пластинчатими теплообмінниками; регульованого електричного приводу в комунальному господарстві; теплових насосів, суттєве зменшення вуглекислого газу, тощо. Проєкт дозволить значно економити теплову енергію в місті, його мета –забезпечення сталого розвитку  Харкова у післявоєнній відбудові.
 
Проєкт Національного технічного університету «ХПІ» «Харків енергоефективний» об’єднав зусилля багатотисячного колективу науково-педагогічних працівників та вчених, студентів та аспірантів для наукового, науково-технічного супроводження стратегії енергоефективного м. Харкова.
 
Він, зокрема, передбачає:
  • Використання вітрової енергетики з відповідними установками, наприклад, в межах звалищ і окружної дороги;
  • Використання сонячної енергетики з відповідними установками на головних вулицях міста Харкова;
  • Широке впровадження в місті тротуарної плитки, яка має ефект світіння в темряві, в першу чергу на території Північної Салтівки;
  • Широке  використання теплових пунктів із пластинчатими теплообмінниками, що дає можливість економити біля 20% теплової енергії;
  • Широке застосування регульованого електричного приводу в комунальному господарстві: метро, насоси водогонів, підприємства з очистки води на Диканівці, тощо;
  • Широке використання теплових насосів в енергозабезпеченні міста, що наддадуть змогу економити до 40-50% теплової енергії;
  • Електричний транспорт;
  • Турбодетандерні технології автономних джерел електричної енергії.
 
Для  забезпечення високої енергетичної ефективності, вчені Харківського Політеху пропонують впровадити пінч-аналіз для оптимізації теплових мереж з наступною їх модернізацією та інші. Крім того, в проєкті передбачені заходи для суттєвого зменшення вуглекислого газу(СО2) в межах міста Харкова та створення першочергових трьох зон із СО2 нейтральними площадками та високою енергетичною ефективністю: Центр м.  Харкова, Північна Салтівка та Кампус Харківського Політеху.
 
 
Источник:   ХПІ
 Тэги:  харків, хпі, відбудова
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