Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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