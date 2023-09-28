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28.09.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині стартувала кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу

Розподіл приманок з вакциною відбувається наземним методом у лісових та мисливських угіддях Харківської області на площі 11 503 км2.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
У Харківській області сьогодні, 27 вересня, стартувала осіння кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.
 
Розподіл приманок з вакциною відбувається наземним методом у лісових та мисливських угіддях Харківської області на площі 11 503 км2. Це території Красноградського та Лозівського районів, частин Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. У розкладанні приманок беруть участь фахівці державних лікарень ветеринарної медицини Харківської області, представники лісових та мисливських угідь, за підтримки органів місцевого самоврядування.
 
Завершити заходи з розкладання приманок з вакциною планується 5-го жовтня.
 
Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.
 
Прохання до жителів області: у разі виявлення приманок не брати їх руками та не переносити з місць розкладання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині правоохоронці разом із благодійною організацією врятували тварин.
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, вакцинація
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